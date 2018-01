2 Tote bei Unfall in Penzing - Lenker alkoholisiert

Gegen 20.50 Uhr ereignete sich in der Cumberlandstraße in Wien-Penzing ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer fuhren stadtauswärts und wollten in die Kaltenbäckgasse einbiegen.

Auch ein 34-jähriger Pkw-Lenker war in dieser Richtung unterwegs - es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer und sein Mitfahrer wurden getötet.

An den beteiligten Fahrzeugen und auch an zahlreichen stehenden Pkws entstand erheblicher Sachschaden.

Der Alko-Test beim Pkw-Lenker verlief positiv.

(red)