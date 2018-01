22-Jährige attackierte Freund mit Brotmesser

Messerattacken nehmen in Wien stetig zu. Allein am Wochenende meldete die Polizei drei Auseinandersetzungen, die mit dem Griff zum Messer endeten.

Der jüngte Vorfall ereignete sich am Samstagabend in Wien-Leopoldstadt: In der gemeinsamen Wohnung in der Engerthstraße ist es gegen 17.30 Uhr zu einem Streit zwischen einer 22-Jährigen und ihrem Freund gekommen. Die Situation eskalierte und endete mit einem versuchten Messer-Stich.

Die junge Frau attackierte ihren Partner im Zuge der Auseinandersetzung erst mit mehreren Faustschlägen, bevor sie anschließend zu einem Brotmesser griff und versuchte, ihren Freund damit zu verletzen.

Dem 32-Jährigen ist es gelungen, den Angriff abzuwehren. Die junge Frau flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Kurze Zeit später konnte sie von den alarmierten Beamten angehalten und festgenommen werden.

Das Opfer erlitt durch die Schläge leichte Kratzer im Halsbereich.

(red)