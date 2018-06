225.000 Wiener Schüler starten in die Ferien

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) besuchte zum Tag der Zeugnisverteilung an den Wiener Schulen den Prater. Anlass waren der Schulschluss für 225.000 Schüler sowie einige Jubiläen im Vergnügungspark: Die Liliputbahn etwa gibt es seit 90 Jahren, die Prater Marina – das älteste Ringelspiel im Prater – bereits seit 115 Jahren. Ludwig gratulierte den Volksschulkindern zu ihrem „erfolgreich abgeschlossenen Schuljahr“ und lobte ihre Zeugnisse.

Auf seiner Runde durch den Wurstelprater präsentierte Ludwig auch die „Hydrolilli“, den ersten wasserstoffbetriebenen Personenzug Österreichs. Anschließend fuhr Ludwig mit der ältesten Geisterbahn im Wiener Prater. Auf seiner Tour durch den Prater schüttelte der Wiener Bürgermeister zahlreiche Hände und war mit Eltern und Kindern im Gespräch, heißt es in einer Aussendung der Rathauskorrespondenz. Dutzende Wiener nutzten zudem die Gelegenheit für gemeinsame Fotos und Selfies mit dem Stadtoberhaupt.

Auch in der Volksschule im Park in Wien-Alsergrund gab es anlässlich der Zeugnisverteilung heute Vormittag besonderen Besuch: Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), Bildungsdirektor Heinrich Himmer und die neue Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ) gratulierten persönlich zum Abschluss des Schuljahres.

Sie wünschten den Schülern erholsame Ferien und dass sie die freie Zeit gut nutzen, "um die Batterien wieder aufzuladen", so Himmer. Und für alle Kinder, die die Ferien in Wien verbringen, hat Bildungs- und Jugendstadtrat Czernohorszky folgenden Tipp: "Wien bietet in den Sommerferien zahlreiche Angebote für die Kinder und Jugendlichen. Sei es das ferienspiel von wienXtra, der SommerLeseClub der Büchereien Wien oder einfach das Schwimmen-gehen in den Wiener Bädern."

Auch in der VS Wichtelgasse gab es am Freitag Zeugnisse. "Heute" war dabei, als Klassenlehrerin Adriane Hundseder (27) die Schulnoten verteilte und "ihre" Kinder in die wohlverdienten Ferien entließ.

