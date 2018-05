Drei Frauen in Ludwigs SPÖ-Regierungsteam

Vor 100 Tagen löste Michael Ludwig Michael Häupl an der Spitze der SPÖ Wien ab, am 27. Jänner wurde er zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt. Am 24. Mai soll er Häupl auch als Wiens Bürgermeister folgen. Schon kommenden Montag will Ludwig sein künftiges Regierungsteam vorstellen.

Wie das genau ausschaut, soll noch diese Woche fixiert werden. Ludwig kündigte an, diese Woche "den Sack" zuzumachen. Details ließ er sich bislang nicht entlocken. Nur so viel: Das Verhältnis Frauen zu Männer soll mit drei zu drei Stadtratsposten gleich bleiben. "Ich führe heute und morgen die letzten Gespräche“, sagte Ludwig im Rahmen eines Besuchs beim Genussfestival im Wiener Stadtpark. Er setze dabei sowohl auf erfahrene Leute als auch auf Personen, die neue Ideen einbringen, betonte er erneut.

Fix nachzubesetzen sind nach den Rücktritten von Sandra Frauenberger und Andreas Mailath-Pokorny die Ressorts Gesundheit und Soziales sowie Kultur und Sport. Auch Ludwigs Wohnbauressort wird einen neuen Stadtrat bzw. eine neue Stadträtin brauchen, sobald er als Bürgermeister fixiert ist.

Wer geht – wer bleibt?

Offen ist die Zukunft von Umweltstadträtin Ulli Sima, Finanzstadträtin Renate Brauner und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky – wobei hier vor allem Brauner als Wackelkandidatin gilt. Sie könnte nun doch Landtagspräsident Harry Kopietz nachfolgen. Hier ließ Ludwig am Freitag mit der Aussage aufhorchen, dass, falls es einen neuen Landtagspräsidenten geben sollte, das ebenfalls am Montag in den Parteigremien entschieden werden würde, so ORF.at.

Weitere Neuigkeit: Der ebenfalls kürzlich zurückgetretene Klubchef der SPÖ im Rathaus, Christian Oxonitsch, wird doch noch etwas im Amt bleiben. "Ich habe Christian Oxonitsch ersucht, die Wahl im Gemeinderat am 24. Mai noch als Klubchef zu begleiten und seine Funktion erst nachher zurückzulegen“, so Ludwig am Freitag. Spekulationen, wonach er vorgezogene Gemeinderatswahlen plane, wies Wiens SPÖ-Chef hingegen zurück. Das sei "kein Thema", wird Ludwig auf ORF.at zitiert.

(ck)