Dramatischer Einsatz 21. Juli 2018 14:31; Akt: 21.07.2018 14:32 Print

46-Jähriger setzt sein Bett in Leopoldstadt in Brand

Dramatische Momente für die Mieter in der Wehlistraße in Wien-Leopoldstadt. Ein Mann hatte sein Bett in Brand gesetzt und einen Einsatz ausgelöst.