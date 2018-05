8.Mai-Demo gegen Rechts: "Erinnern heißt kämpfen!"

Für den 8. Mai ist die nächste große Demonstration in Wien vorgesehen. Das Bündnis "Offensive gegen Rechts" (OGR) ruft an diesem Tag um 17 Uhr am Wiener Karlsplatz zu einer Demo anlässlich des Tags der Befreiung auf. Die Veranstaltung soll sich auf den Karlsplatz beschränken, großflächige Straßensperren sind daher nicht zu erwarten.

Offensive gegen Rechts gibt sich kampfbereit

“Wir wollen mit einer großen Demonstration zeigen, dass wir nicht vergessen haben, wohin Fremdenhass und Kriegstreiberei führen können" erklärt die Sprecherin des OGR, Käthe Lichtner. Gedenken bedeute für die Mitglieder des Vereins nämlich auch einen ständigen und niemals enden wollenden Kampf gegen faschistisches und antisemitisches Gedankengut und für soziale Gerechtigkeit und Frieden.

Scharfe Kritik an türkis-blauer Regierung

In der offiziellen Demo-Ankündigung findet sich auch scharfe Kritik in Richtung der Regierung. Die täglichen "Einzelfälle" der Freiheitlichen und die "großangelegte Umverteilung von Arm zu Reich" seien ebenso zu bekämpfen, wie Angriffe auf die Arbeiterkammer oder Jugendvertrauensräte. Laut der "Offensive gegen Rechts" würden Kurz und Strache die Interessen aller hier lebenden Menschen bedrohen:

"Deshalb heißt es für uns am 8. Mai: Erinnern heißt kämpfen! Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!”, erklärt Sprecherin Lichtner abschließend.



(mat)