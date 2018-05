Baustelle zu Pfingsten 17. Mai 2018 14:44; Akt: 17.05.2018 14:44 Print

Sperren am Knoten Prater sorgen für Verkehrschaos

Am Pfingstwochenende kommt es am Knoten Prater in Richtung Flughafen zu einer Sperre in beiden Richtungen. Auch die Stadionbrücke in Richtung A 4 ist gesperrt.