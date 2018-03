Ab Juni gilt das Parkpickerl in Hetzendorf

Seit Oktober 2012 gibt’s in Meidling das Parkpickerl bis zur Altmannsdorfer Straße und Dr.-Boehringer-Gasse/Belghofergasse. Jetzt ist fix: Auch der Rest Meidlings bekommt eine Kurzparkzone.

Parkpickerl für Hetzendorf ab 4. Juni 2018

Ab 4. Juni 2018 wird nun auch Hetzendorf zur Kurzparkzone (Mo.-Fr.: 9–19 Uhr, die Parkdauer: drei Stunden). Ausnahmen sind folgende Bereiche:

– Wundtgasse zwischen Jägerhausgasse und Emil-Behring-Weg

– Jägerhausgasse von Wundtgasse bis Hervicusgasse

– Hervicusgasse von Jägerhausgasse bis Wundtgasse (inklusive Parkplatz vor Friedhof Südwest Tor 1)

– Klimtgasse zwischen Schönbachstraße und Fasangartengasse

Eine Geschäftsstraßenregelung gilt in der Hetzendorfer Straße zwischen Schönbrunner Allee und Strohberggasse. Von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr dürfen Pickerl-Besitzer mit eingelegter Parkscheibe 1,5 Stunden parken.

Überparkung in der Schönbrunner Allee

"Die Erweiterung wurde aufgrund der Anrainerbeschwerden über die Überparkung im Bereich Schönbrunner Allee veranlasst", erklärt Meidlings Bezirkschefin-Stellvertreter Wilfried Zankl (SP).

Ein Parkpickerl bekommen alle Zulassungsbesitzer mit Hauptwohnsitz in Meidling und Kleingartenbesitzer mit Nebenwohnsitz in Meidling von März bis Oktober (Saisonpickerl).

Alle Infos gibt es am Bezirksamt in der Schönbrunner Straße 259 unter 01/4000-12266 oder per E-Mail unter pw@mba12.wien.gv.at oder unter wien.gv.at

Das Pickerl kostet für ein Jahr 140 Euro, für zwei Jahre 230 Euro. Bezirkschefin Gabriele Votava (SP) informiert die Hetzendorfer bei eigenen Info-Abenden – etwa am 4. April 2018 von 9 bis 18 Uhr im Lokal "Bierstöckl" in der Hetzendorfer 77-79.