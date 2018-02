Abschieds-Spritzwein für Michael Häupl

Knapp nachdem Bürgermeister Michael Häupl am Donnerstag bekannt gab, dass er am 24. Mai zurücktreten und sein Amt an Michael Ludwig übergeben wird, luden Häupl-Fans zum Facebook-Event. Unter dem Motto "Man bringe den Spritzwein – Anstoß zum Abschluss – Michael Häupl" lädt die "Sektion ohne Namen" von Nikolaus Kern, Sohn des Ex-Kanzlers Christian, am 24. Mai ins MuseumsQuartier (Neubau).

Mehr als 600 Facebook-Fans wollen kommen

Ab 18 Uhr soll auf den scheidenden Stadtchef mit seinem Lieblingsgetränk angestoßen werden. Das Ziel des Events: "Gemütliches Open Air Chillen zu Ehren einer Wiener Legende. Zu Ehren des Mannes, der Wien nicht nur perfekt repräsentiert hat, sondern der Stadt seinen Stempel aufgedrückt hat wie kein Mensch vor ihm".

Schon am Donnerstag Nachmittag gaben mehr als 600 Häupl-Fans auf Facebook an, dass sie am Anstoßen auf den beliebten Bürgermeister interessiert sind.

(gem)