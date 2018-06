Ahoi! "Heute"-Besuch bei der Wiener Wasserpolizei

Beim Inselfest am Wochenende werden die 46 Beamten der Wiener Wasserpolizei wieder alle Hände voll zu tun haben: Bis zu vier Boote sind im Einsatz, fünf Beamte sind fix fürs Mega-Festival abgestellt. Trauriger Grund: Im Schnitt passiert hier jedes Jahr ein tödlicher Badeunfall.

Chefinspektor Erich Kraus, Leider der Wiener Wasserpolizei im Polizeiboot "Wien" (Bild: Denise Auer) Chefinspektor Erich Kraus, Leider der Wiener Wasserpolizei im Polizeiboot "Wien" (Bild: Denise Auer)

„Diese Unfälle wären vermeidbar, Auslöser sind meist Alkohol und Leichtsinn“, warnt Chefinspektor Erich Kraus, Leiter der Einheit. Oft ein Problem bei Unfällen sei die ungenaue Ortsangabe der Zeugen. Kraus: „Am Treppelweg der Donauinsel steht am Asphalt alle hundert Meter die jeweilige Kilometer-Angabe. Wenn man die bei einem Notruft angibt, tun wir uns leichter.“

Das Revier der Wasserpolizisten: die Donau von Mannswörth bis Altenwörth, der Donaukanal und natürlich die Alte Donau. 1.007 Streifen- und 291 Einsatz-Fahrten verzeichneten die Beamten 2017. Jährlich führen sie rund 15 Reanimationen und 50 Seenot-Bergungen durch. Bis zu zehn Schiffskollisionen passieren im Revier der Wasser-Cops pro Jahr, etwa 15 Wasserleichen werden pro Jahr gefunden und geborgen.

Auch Alkohol am Boots-Steuer ist ein Thema – aber kein allzu großes, so Kraus: Sieben bis Acht Schiffahrts-Patente werden jährlich wegen Alkohol entzogen, rund 80 Prozent der Kapitäne mit zu viel Schräglage sind Sportbootfahrer. Generell seien aber die abgemahnten oder gestraften Seefahrer zumeist sehr einsichtig. "Sie nehmen die Strafe hin und grüßen trotzdem freundlich. Irgendwie sind wir am Wasser alle eine Clique", freit sich der Chef der Wiener Wasserpolizisten.

(ck)