Akademikerball: Ring zu, Bim und Bus gestoppt

Seit 17 Uhr gilt die Mega-Polizeisperre rund um den Wiener Akademikerball. Diese würgt den kompletten Verkehr in der City ab. Der Ring ist vom Burgring bis zum Schwarzenbergplatz gesperrt

Noch nie zuvor wurde die Hofburg so weiträumig abgeriegelt wie in diesem Jahr. So ist beispielsweise der gesamte Heldenplatz gesperrt, Teile des Maria-Theresien-Platzes dürfen nicht betreten werden und die Ringstraße vom Burgring bis zum Schwarzenbergplatz sind eine Tabu-Zone.

Riesige No-go-Area

Dadurch sind auch die Öffis betroffen. Es kommt somit zu folgenden Beeinträchtigungen:

Ab dem späteren Nachmittag kommt es zu folgenden Beeinträchtigungen:

- Die Linie 1 wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Hintere Zollamtstraße. Zwischen Kliebergasse und Hintere Zollamtstraße fährt sie über die Strecke der Linien 18 bzw. O.

- Die Linie 2 wird geteilt und verkehrt nur zwischen Dornbach und der U6-Station Josefstädter Straße sowie zwischen Friedrich-Engels-Platz und Schwedenplatz.

- Die Linie 46 wird kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Ottakring und U6-Station Josefstädter Straße.

- Die Linie 49 wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Hütteldorf und Urban-Loritz-Platz (U6).

- Die Linie 62 wird kurzgeführt/umgeleitet und fährt ab Kliebergasse zum Quartier Belvedere.

- Die Linie 71 wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Zentralfriedhof, 3. Tor und Schwarzenbergplatz.

- Die Linie D fährt in beiden Richtungen zwischen Börse und Schwarzenbergplatz über den Franz-Josefs-Kai.

- Die Linie 4A wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Wittelsbachstraße und Lisztstraße.

- Die Linie 57A wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Anschützgasse/Bhf. Rudolfsheim und Gumpendorfer Straße, Amerlingstraße.

- Die Linie 48A wird kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Baumgartner Höhe und der Haltestelle Burggasse U.

- Die Linie 59A wird kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Bahnhof Meidling und Margaretenplatz.

- Die Linie 74A wird kurzgeführt und fährt nur zwischen St. Marx und Invalidenstraße.

- Die Wiener Lokalbahn wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Baden und Wolfganggasse.

- Die Vienna Ring Tram wird eingestellt.

Die Wiener Linien empfehlen den Fahrgästen, großräumig auszuweichen bzw. die U-Bahnen zu benutzen. Auf polizeiliche Anordnung kann es auch auf weiteren Linien und im Bereich von U-Bahn-Stationen im Umfeld der Ringstraße zu temporären Sperren und Einschränkungen kommen, heißt es in einer Aussendung.

Demo weit von der Hofburg entfernt

Die Polizeisperre sorgt gleichzeitig dafür, dass die Demo-Züge, die sich gegen den Akademikerball richten, angepasst werden müssen. Somit startet die Hauptdemo bei der Universität Wien und endet beim Karlsplatz.

