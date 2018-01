Fotos, Videos: Strache ohne "Deckel" am Ball

"Heute"-Reporter sind für Sie den ganzen Abend lang unterwegs und berichten sowohl vom Wiener Akademikerball, als auch von den Demonstrationen gegen die Veranstaltung. Alle Infos lesen Sie in Echtzeit in unserem Live-Ticker, Fotos und Videos aus der City haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.



FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache – er wird die Eröffnungsrede halten – kam kurz vor 19 Uhr in der Hofburg an. Er erschien zunächst ohne "Deckel" und Couleur, wie die Kopfbedeckung und die Farben der Burschenschaften genannt werden. Strache ist Mitglied der Wiener "Vandalia".



Ein Burschenschafter ging mit einem Stock auf einen Journalisten los.



Tausende unterwegs: Der Demonstrationszug aus der Vogelperspektive



Während die Burschenschafter in die Hofburg einmarschieren stimmen die Protest-Omis ein Lied an.



Einer der Demonstrationszüge kam am frühen Abend am Schottentor an und zog weiter in Richtung Heldenplatz.

