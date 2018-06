Alaba bemalt mit Schülern in Wien Schaltkästen

Die Donaustadt bunter machen, das ist das Ziel der Schüler der GTVS Hammerfestweg (Donaustadt). Kurz vor Ferienbeginn griffen die Nachwuchskünstler zu Pinsel und Farbe und verschönerten einen A1-Verteilerkasten bei ihrem Schulweg.

Dabei bekamen die drei Klassen ganz besondere Unterstützung: Fußball-Profi und selbst ehemaliger Schüler der Volksschule Hammerfestweg, ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit den Kindern künstlerisch aktiv zu werden.

Verteilkasten pünktlich zu WM im Fußball-Design

Wenig überraschend, dass dabei vor allem Fußballmotive herausgekommen sind. Unterstützt wurden die jungen Künstler auch vom stellvertretenden Donaustädter Bezirkschef Karl Gasta (SPÖ) und der Fußgängerbeauftragten der Stadt Wien Petra Jens, die sich vor Ort gleich selbst ein Bild machten.

"Diese Aktion macht Kinder im Straßenraum sichtbarer. Die bunt bemalten Schaltkästen weisen darauf hin, dass man sich in der Nähe einer Schule befindet und deshalb besonders vorsichtig fahren soll", erklärt Jens. Darüber hinaus bereichern die von Schulklassen gestalteten Verteilerkästen das Straßenbild.

Penzinger und Ottakringer Kinder malten schon

Gestartet wurde das Kunstprojekt bereits letztes Jahr in Penzing und Ottakring. In den letzten beiden Schulwochen bemalten die Schülerinnen und Schüler aus zehn Volks- und Mittelschulklassen dort Verteilerkästen in ihren Bezirken.

Auf Initiative der GTVS Hammerfestweg und Künstler Mario Hubinger, durften nun auch Donaustädter Kids tief in die Farbkiste greifen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lok)