Alko-Lenker rast in Polizei: Beamte im Spital

Mit einem Einsatzfahrzeug waren Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten am Freitagabend auf dem Weg in die Theodor-Sickel-Gasse. Zur selben Zeit kam ein 23-Jähriger mit seinem Wagen vom Laaer Berg und lenkte sein Auto ebenfalls in die Gasse.

Führerschein weg

Offenbar übersah der Lenker das Polizeiauto und konnte nicht rechtzeitig ausweichen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurden zwei Polizisten verletzt. Sie erlitten mehrere Prellungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beim 23-Jährigen wurde umgehend ein Alko-Test durchgeführt. Das Ergebnis: 1,12 Promille. Den Führerschein ist er damit fürs erste los geworden.

(slo)