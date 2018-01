Todes-Lenker hatte mehr als 2 Promille (!) im Blut

Wie "Heute" berichtete, krachte am Mittwoch Abend gegen 20.50 Uhr ein PKW in ein Moped, auf dem zwei Männer saßen.

Wie Zeugen berichteten, fuhr der 45-jährige Mopedlenker mit einem Mitfahrer (42, beide Österreicher) die Cumberlandstraße (Wien-Penzing) entlang stadtauswärts. Bei der Kaltenböckgasse wollte er dann links einbiegen.

Zu der Zeit fuhren hinter dem Moped zwei Fahrzeuge. Darunter auch der schwer alkoholisierte 34-Jährige PKW-Lenker (er hatte laut Polizei über zwei Promille Alkohol im Blut), der bei dem Versuch, das vor ihm fahrende Auto zu überholen, in das Moped krachte. Dabei wurden die beiden Mopedfahrer so schwer verletzt, dass beide Männer noch an der Unfallstelle verstorben sind.

Bei dem Unfall wurden zudem zahlreiche in der Umgebung des Unglücksorts abgestellte Autos beschädigt - sie Video:

