Alko-Lenker verursacht Crash und flüchtet

Schwerer Unfall am Freitagabend in Wien-Meidling: Ein 29-Jähriger raste in ein Auto, dass bei Rot an der Kreuzung hielt. Danach flüchtete er.