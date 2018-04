Praterstern: Im Gehen darf man weiter trinken

Wenn am 1. Mai im Prater das traditionelle Maifest der SPÖ über die Bühne geht, wird das Alkoholverbot seit vier Tagen in Kraft sein. Viele stellen sich die Frage: Darf ich hier nun mein Bier trinken oder nicht?

Ja, denn das Verbot im und um den Praterstern soll Alkoholexzesse und vor allem das "Lungern" unterbinden. Bei der Präsentation am Montag hatte Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl von 20 bis 60 Personen gesprochen, die – abhängig von Witterung und Tageszeit – auf dem Platz sitzen und trinken. Ab Freitag kann die Polizei diese wegweisen, den Alkohol abnehmen.

Mit Bier in der Hand gehen ist ok

Personen, die nur mit einem alkoholischen Getränk über den Praterstern gehen, seien von dem Verbot aber ausgenommen, hatte Pürstl betont. Wer also im Supermarkt ein Bier kaufen und das zum Maifest – unter anderem tritt Austropopper Boris Bukowski auf – mitnehmen will, kann das auch weiterhin tun.

Im Ermessen der Beamten

Wann und wie gestraft wird, liegt im Ermessen der Polizisten vor Ort, sagt Polizeichef Pürstl. Diese hätten genügend Fingerspitzengefühl, um die Situation richtig einzuschätzen.

Die listige Lösung, mit dem Alkohol solange über den Praterstern zu gehen, bis er ausgetrunken ist, fällt also aus. Aber das Bier schmeckt im Prater oder einem Gastgarten ohnehin besser als im "Dauerlauf", oder?

800 Teilnehmer bei "Sauf"-Event

Auf Facebook lädt "Letzter Tag saufen am Praterstern" am Donnerstag ein, den letzten legalen Trink-Tag am Praterstern zu "feiern". Über 800 Personen wollen kommen. Ein zweites Event wurde abgesagt: Per Facebook wurde dazu aufgerufen, sich dem Verbot

am Freitag zu widersetzen. Die Organisatoren trauten sich

dann aber doch nicht.