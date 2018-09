Trotz Mähbooten wuchert Alte Donau zu

Wie "Heute" berichtete, stellen die Wasserpflanzen in der Alten Donau die Stadt Wien heuer vor eine besondere Herausforderung. Wie Echolotmessungen der Stadt zeigen, sind die Makrophyten an manchen Stellen bis zu zwei Meter innerhalb von vier Wochen gewachsen. Und so behalten die Pflanzen, trotz der Verdoppelung der Mähkapazitäten auf 17 Mähboote Oberwasser.

Weil die Wasserpflanzen auch oft in den Bootsschrauben hängen bleiben, waren zuletzt vor allem die Bootsvermieter verärgert. In einer kurzfristig einberufenen Informationsveranstaltung legte die MA45 - Wiener Gewässer gestern, Dienstag, ihre Pläne zur Bewältigung der Lage vor.

Teilweise Sperren für intensives Mähen

So werden ab sofort einzelne Abschnitte der Alten Donau gesperrt, um hier intensiv mähen zu können. Die Sperre erfolgt jeweils für einen Tag und richtet sich nach Priorität. Aktuell wird im Bereich der Kagraner Brücke (Donaustadt) gemäht.

"Das ist das erste Mal, dass wir als MA45 Teile der Alten Donau sperren müssen. Wir haben die Sperre solange vermieden wie möglich, weil das ja auch für die Bootsvermieter Einkommenseinbussen bedeutet. Doch jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo es notwendig ist", erklärt Gerald Loew, Leiter der Wiener Gewässer in der MA45 im Gespräch mit "Heute".

Gesperrt werden jeweils fünf bis sieben Hektar Größe, die tageweise nicht befahren werden können. Dennoch sei die Reaktion der Bootsvermieter sei überraschend positiv gewesen, betonte Loew.

Effektives Mähen, danach Regelbetrieb; keine Gefahr fürs Lichterfest

"Das erleichtert uns die Arbeit sehr, weil wir uns nun in versammelter Mannschaft auf einen Bereich konzentrieren können", unterstrich Loew. Da den Mähbooten keine anderen Boote in die Quere kommen, seien die Arbeiten nun schneller und effizienter.

Das Ziel sei es bis Mitte Juni die gesamte Alte Donau einmal durchgemäht zu haben und danach in den Regelbetrieb übergehen zu können. Das Lichterfest am 21. Juli ist aber auch keinen Fall in Gefahr, betonte Loew.

So sieht die Alte Donau derzeit von oben aus:



(Video: Youtube "Vienna Drones")

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)