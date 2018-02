Althangrund: Initiative fordert Neuausschreibung

Das Konzept für die Neugestaltung des Areals am Franz-Josefs-Bahnhof sieht oberhalb des Bahnhofs einen Hochpark samt Hochhäusern vor. Die geplante Maximalhöhe beträgt 126 Meter. Das erregt nicht nur viele Anrainer, auch der Bezirk stimmte am 17. Jänner einstimmig gegen den von der MA 21 vorgeschlagenen Flächenwidmungsplan. Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) kündigte daraufhin ein neues Widmungsverfahren an.

Das reicht der Bürgerinitiative "Lebenswerter Althangrund" aber nicht: Nach der einstimmigen Bezirks-Ablehnung und dem Stopp durch Maria Vassilakou ist eine Korrektur der Auslobungsunterlagen für den anstehenden Architekturwettbewerb erforderlich, fordert sie am Dienstag in einer Aussendung. Die Initiative verweist dabei auch auf Aussagen der Architektenkammer: "Den Entwurf der Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen für das Projekt, der die Rahmenbedingungen für die Planungen absteckt, zurückzuziehen und gleichzeitig den darauf beruhenden Wettbewerb weiterzuführen, schafft eine Situation höchster Unsicherheit für die Teilnehmer", heißt es von dort.

Die Bürgerinitiative "Lebenswerter Althangrund" fordert "eine inhaltliche Anpassung der Ausschreibungsunterlagen vor der Einladung zur 2. Wettbewerbsstufe". Es sei sonst zu befürchten, "dass nun ausschließlich Megatürme geplant werden, denen der Bezirk und die Bürger bereits jetzt eine Absage erteilt haben", heißt es abschließend.

Video der Bürgerinitiative "Lebenswerter Althangrund"

(ck)