Am Gürtel: Brutale Schlägerei wegen Witz

In einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einer schweren Auseinandersetzung. Zwei Männer, beide 29 Jahre alt, erlitten schlimme Verletzungen.

Der lächerliche Auslöser: Einer von ihnen hatte andere Lokalgäste mit einer "scherzhaften Bemerkung" wohl auf sich aufmerksam gemacht. Sie standen auf und droschen ohne Vorwarnung auf ihre beiden Opfer ein.

Drei Männer (22, 27, 30) wurden später als Beschuldigte identifiziert. Einer von ihnen, der 30-Jährige, verwendete sogar einen Teleskopschlagstock (siehe Bild).

Armbrüche, Gehirnerschütterung

Die Opfer erlitten Armbrüche, Gehirnerschütterungen, Hämatome und Prellungen. Ihnen gelang es, aus dem Lokal zu flüchten und die Polizei zu verständigen.

Die Beamten kehrten an den Tatort zurück. Im vermeintlich geschlossenen Lokal trafen sie auf die drei Beschuldigten die, gemeinsam mit anderen Lokalgäste, flüchten wollte. Sie konnten festgenommen werden. Auch der Teleskopschlagstock wurde sichergestellt.

