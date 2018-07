Passanten alarmiert 21. Juli 2018 16:13; Akt: 21.07.2018 16:16 Print

Am Praterstern mit Messer auf Bibel eingestochen

Nächster Messer-Vorfall in Wien: Ein mutmaßlicher Drogendealer soll am Samstag am Praterstern ausgerastet sein, Passanten alarmierten die Polizei.