Am Samstag werden die Wiener Autofahrer wieder viel Geduld brauchen. Grund: Gleich zwei Demonstrationszüge ziehen durch die Innenstadt.

Staugefahr! Gleich zwei Demos am Samstag

Am 30. Juni werden bis zu 30.000 Teilnehmer in Wien gegen den "12-Stundentag" demonstrieren. (c) picturedesk (Bild: zVg)