Am Wochenende wird Wien wieder weiß

Nasskalt war es in Wien zuletzt. Zwischen kaltem Wind gab es für die Wiener vor allem Niesel- bis Schneeregen. Am Wochenende bleibt es bewölkt und grau und es wird zumindest ein bisschen weiß.

In der Nacht auf Samstag gibt es im Osten Österreichs bereits reichlich Niederschlag, da in Wien allerdings die Temperaturen vorerst um oder knapp über dem Gefrierpunkt bleiben, wird es wohl zu mehr als Schneeregen nicht reichen. Anders vor allem im Westen: Dort sorgen die Ausläufer des Orkantiefs "Friederike" weiter für Schneefall und Temperaturen unter Null.

Am Samstag ist es fast in ganz Österreich bewölkt. Lediglich in den südlichen Bundesländern bricht die Sonne zwischenzeitlich durch. Dort bleibt es auch trocken, während im Westen und im Osten mit Niederschlag zu rechnen ist. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen minus fünf und plus fünf Grad.

Während man sich am Sonntag in Kärnten über strahlende Sonne freuen kann, liegt das übrige Österreich unter einer dichten Wolkendecke. Bei Höchsttemperaturen um und unter dem Gefrierpunkt ist in Wien wie vielerorts mit Schneefall zu rechnen.

Kalt und feucht geht es auch in die nächste Woche. Am Montag lässt sich die Sonne im ganzen Land kaum blicken. Während im Westen vor allem Regen und Schneeregen niedergeht, dürfen sich die übrigen Bundesländer auf Schneefall gefasst machen. Örtlich besteht im Übergangsbereich der milden und der kälteren Luft Glatteisgefahr.

Am Dienstag gibt es vor allem an der Alpennordseite von den Kitzbühler Alpen ostwärts bis zur Buckligen Welt und dem Grenzbereich zum Mittelburgenland noch etwas Regen, im Osten auch Schneefall oder Schneeregen, wobei die Schneefallgrenze meist zwischen 800 und 1.500 Metern liegt. Nur in Niederösterreich und dem Burgenland anfangs auch noch teils in tiefen Lagen. Im Tagesverlauf scheint im Westen und Süden immer öfter die Sonne.

