Anakondas fühlen sich im "Luxus-Loft" pudelwohl

Da hat das Christkind ein bisschen "gepatzt": Eigentlich hätten die Anakondas im Haus des Meeres (Mariahilf) als "Weihnachtsgeschenk" in ihr neues Großraumterrarium übersiedeln sollen, doch leider war das noch nicht wasserdicht.

Nach einer kurzen "Erstbesichtigung" mussten die Riesenschlangen wieder in ihre alte Behausung zurück. Jetzt ist es aber soweit: Ab sofort können es sich die beiden "Riesentrümmer" – die größere der Anakondas wiegt rund 80 Kilogramm – endgültig im neuen Zuhause endgültig gemütlich machen.

Umzug für Tierpfleger Schwerstarbeit

Der Umzug der Schlangen bedeutete auch für die Tierpfleger Schwerstarbeit, denn eine 80 kg-Schlange trägt man nicht einfach von A nach B. Für die Übersiedlung wurden die beiden Anakondas in große Stoffsäcke gepackt, weil das für die Tiere wesentlich stressfreier ist als ein händischer Transport.

Neues Terrarium mit mehr Platz und Liegefläche

Schon kurz nach dem Umzug haben sich die Anakondas gut eingelebt. Für eine Wohlfühlfaktor sorgen dabei vor allem der doppelt so große Wasserteil sowie die zusätzliche Liegefläche. Mit der Bodenheizung, die sicherstellt, dass es die Bewohner immer wohlig warm haben, ist das neue Großraumterrarium ein echtes "Luxus-Loft".

"Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um Platz zu schaffen, sogar ein altes Stiegenhaus abgerissen und um etwa 50.000 Euro das neue Aqua-Terrarium mit fast 7.000 Liter Wasserteil errichtet", berichtet Haus des Meeres-Direktor Michael Mitic.

Spezielle Sichtscheibe ermöglicht einzigartige Einblicke

Das Besondere für die Besucher ist eine um 45 Grad geneigte, pultartige Sichtscheibe in den Unterwasserteil. Durch diesen speziellen Einblickwinkel fühlt man sich "mitten drin". "Es ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis, wenn eine der Anakondas zum Greifen nah unter einem durchschwimmt", so Mitic.

"Rekordverdächtige Südamerikaner"

Anakondas stammen aus Südamerika vor und können – wenn man Rekordangaben traut – bis zu neun Meter lang und 200kg schwer werden. Die größere Schlange im Haus des Meeres bringt bei fünf Metern Länge ein Gewicht von 80 Kilogramm auf die Waage.

Keine Ausnahme, denn Anakondas zählen zu den schwersten und längsten Schlangen überhaupt. Die zwei Prachtexemplare im Haus des Meeres haben im neuen Terrarium mehr Platz, sich auszuwachsen.

In den fünf Jahren, in denen die Anakondas nun schon im Haus des Meeres wohnen, haben sie rund einen Meter zugelegt. Bis auch die Wiener Anakondas an die Rekordmaße ihrer Artgenossen herankommen, wird es wird noch ein bisschen dauern.

(lok)