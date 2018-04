Wiener Kulturstadtrat bestätigt seinen Rückzug

Es brauche eine neue Handschrift im Wiener Kulturbereich, so Mailath-Pokorny. Er habe schon seit dem Herbst 2017 darüber nachgedacht, aus der Stadtregierung auszuscheiden. Nun seinen wichtige Projekte, wie das neue Wien Museum gut aufgestellt. „Das ist immer eine Möglichkeit, zu sagen, jetzt ist es gut“, sagte Mailath-Pokorny gegenüber dem ORF Radio.

Wer sein Nachfolger wird, wollte Mailath-Pokorny nicht verraten. Er habe sich aber Gedanken darüber gemacht und auch mit SP-Landesparteichef Michael Ludwig darüber gesprochen. Dem Gerücht, er würde das Kulturforum in New York übernehmen, erteilte Mailath-Pokorny eine Absage. Er will weiterhin in Wien bleiben.

(pet)