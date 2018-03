"Steinschlecken" hilft bei der Rathaussanierung

Klingt kurios, dient aber der Wissenschaft: Für eine erste Einschätzung des Gesteins schleckt Geologe Andreas Rohatsch daran. Zurzeit hilft er bei der Sanierung des Rathauses, so "Wien Heute".

"Wenn ich Poren mit der Lupe sehen kann, kann dort Wasser hinein und wieder heraus. Wenn ich Poren mit der Lupe nicht mehr sehe, saugt der Stein das Wasser in die Tiefe hinein", so TU-Professor Rohatsch. Dann wird es gefährlich. Ist das Gestein feinporig, besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, "dass Frostsprengungen auftreten könnten", erklärt er. Wenn dann noch bei der "Schleckprobe" die Zungenspitze kleben bleibt, "ist Vorsicht angesagt". Dann müssen Gesteinsproben ins Labor.

Zuerst Klopf-, dann Schleckprobe

"Heute" fragte nach: Wie geht der Geologe vor? "Wenn ich auf eine Baustelle komme, betrachte ich zuerst den Stein mit der Lupe." Dann folgt eine Klopf-, danach die Schleckprobe, "um nicht jedes Gestein teuer untersuchen zu müssen." Wie die Schleckprobe – Rohatsch praktiziert sie seit 1989 – funktioniert, erklärt er anhand einer Kalkstein-Säule im Rathaus.

"Was ich bemerkt habe, ist, dass mein Speichel unmittelbar aufgesogen wurde. Aber ich bin mit der Zunge nicht kleben geblieben", so Rohatsch zu "Wien Heute". Das heißt: Die Säule ist grobporig, es besteht keine Gefahr für Frostschäden: Sie muss nicht saniert werden. Bleibt die Zunge kleben, ist "Vorsicht angesagt", so Rohatsch zu "Heute".

Geologe "verkostete" hunderte Gesteinsproben

Nach der "Schleckprobe" folgen bei Bedarf Laboruntersuchungen.

Nicht nur von der Rathausfassade hat "Steinschlecker" Rohatsch eine Probe genommen: Er „"verkostete" hunderte Gesteinsproben – vom Parlament bis zum Stephansdom.

Das Rathaus soll laut Stadtrat Michael Ludwig (SP) bis 2024 fertig saniert werden.

(gem)