Hier zog ein Freak ein Auto mit seinen Augenhöhlen

Im Alter von nur sieben Jahren hat Andrew Stanton bereits Schwerter verschluckt, jetzt hat er sich auf andere (außergewöhnliche) Showkünste spezialisiert.

Umfrage Besuchen Sie die Wildstyle & Tattoo Messe in Wien? Klar, immer wieder gerne.

Jetzt schon!

Das weiß ich noch nicht.

Nein, interessiert mich nicht.

Der selbsternannte Freak kann ein tonnenschweres Auto – in diesem Fall war es ein weißer Dodge – mittels Stahlseil, das nur an seinen Augenhöhlen befestigt wurde, ziehen.

Der amerikanische Showkünstler unterhält gemeinsam mit seiner Partnerin Kelvikta the Blade als Teil des Duos "The Swing Shift Side Show" das Publikum. Die beiden treten vorwiegend in Las Vegas auf, sind aber auch hierzulande mittlerweile keine Unbekannten mehr.

Sehen Sie selbst:



Andrew Stanton ist zudem auch im Guinness Buch der Rekorde zu finden. In der Ausgabe aus dem Jahr 2014 wird er als "Mr Screwface" geführt, der die "längste durch Nase und Mund geführte Metallspirale" trägt. Dass er auch vier Jahre später noch viel – wenn nicht sogar noch mehr – aushält, bewies er am Mittwoch der Presse und wird er allen (Möchtegern-)Freaks im Rahmen der "Wildstyle & Tattoo Messe", die am 14. und 15.4. in der Stadthalle über die Bühne geht, gerne live vor Ort zeigen.

Tickets gibt's hier >>>





(red)