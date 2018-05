Angestellter richtet Pistole auf wütenden Falschparker

Ein Streit zwischen einem Falschparker und einem Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens in der Tenschertstraße in Wien-Liesing ist am Montagabend eskaliert. Die Polizei musste einschreiten, nachdem der 43-jährige Angestellte eine Gaspistole auf den zornigen Autobesitzer gerichtet hatte – "heute.at" berichtete.

Aufnahmen der Überwachungskameras aus den Räumlichkeiten des Unternehmens (siehe Video oben) liegen "heute.at" vor. Sie zeigen, wie der erboste Lenker über die Rückgabe-Bedingungen seines abgeschleppten Autos völlig in Rage gerät. Nach mehreren Minuten stürmt der 36-Jährige zur Tür und versucht in den Kassenbereich einzudringen.

Doch der Angestellte erahnt das Vorhaben des aufgebrachten Mannes und holt unter dem Tisch eine schwarze Pistole hervor und erwartet den Wütenden mit vorgehaltener Waffe. Ein dritter Mann filmte den Vorfall mit seinem Handy.

Der Grund für den ganzen Zwist: Wie das Abschleppunternehmen auf "heute.at"-Nachfrage mitteilte, soll der 36-Jährige seinen Wagen auf einem Behindertenparkplatz der bekannten Gastwirtschaft "Schweizerhaus" im Wiener Prater abgestellt haben – ohne eine entsprechende Genehmigung vorweisen zu können.

(red)