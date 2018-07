Angriff mit Messer bei Imbissstand am Gürtel

Ein Streit zwischen mehreren Personen an einem Imbissstand am Margaretengürtel eskalierte am späten Donnerstagnachmittag derart, dass ein 34-Jähriger zum Messer griff. Er verletzte einen Mann und flüchtete anschließend. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später festnehmen.

Wie Zeugen berichteten, kam es gegen 16.55 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen dem 34-Jährigen und einem Pärchen. Den Grund dafür konnten die Zeugen nicht nennen. Als sich ein 54-Jähriger in das Wortgefecht einmischte, zückte der 34-Jährige ein Messer und verletzte den Mann am Daumen.

Bei Sofortfahndung gefasst

Anschließend flüchtete der Angreifer. Aufgrund der von Opfer und Zeugen angegebenen Personenbeschreibung konnte der 34-Jährige kurz darauf bei einer Sofortfahndung angehalten und festgenommen werden.

Im Arrest setzte der Beschuldigte einen weiteren Fluchtversuch, der durch die anwesenden Polizeikräfte beendet werden konnte.



