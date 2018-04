Angst vor Hund: Räuber lässt Tasche fallen

Der 16-jähriger Türke entriss am 12. April gegen 07.45 Uhr einer 52-jährigen Wienerin die Handtasche und flüchtete Richtung Singerstraße (Wien-Innere Stadt). So weit, so "mutig".

Als ihm ein Mann mit einem Hund entgegenkam, warf der Verdächtige aber nicht nur die Nerven, sondern auch die geraubte Handtasche weg – und gab extra schnell Fersengeld.

Viel gebracht hat’s aber nicht: "Im Zuge einer Fahndung gelang es Polizeibeamten, den 16-Jährigen anzuhalten und festzunehmen. Im Zuge einer Gegenüberstellung konnte der Beschuldigte eindeutig wieder erkannt werden", so Polizeipressesprecherin Irina Steirer.

(Red)