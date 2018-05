Anita Bauer wird Chefin des Fonds Soziales Wien

Am Donnerstag wird Peter Hacker im Gemeinderat voraussichtlich zum Sozial- und Gesundheitsstadtrat gewählt. Mit 23. Mai legt Peter Hacker seine Funktion als FSW-Chef zurück. Nun ist klar, wer die Nachfolge antritt: Anita Bauer wird ab Donnerstag Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien.

"In einem für die Stadt so wichtigen Bereich wie dem Sozialbereich muss Kontinuität und Qualität gewährleistet sein. Mit Anita Bauer wird die gute und wichtige Arbeit in diesem Feld fortgesetzt. Darüber hinaus freut mich besonders, dass nun eine Frau an der Spitze des FSW steht", sagt Richard Gauss, Vorsitzender des Präsidiums.

Die diplomierte Sozialarbeiterin hat 1992 in der MA 11 (Jugendwohlfahrt) begonnen, für die Stadt Wien zu arbeiten.

Als 2004 der Fonds Soziales Wien die Aufgaben der Behindertenhilfe übernahm, wechselte Bauer in ihrer Funktion als Leiterin des Fachbereichs Behindertenarbeit in den FSW.

Schon seit 2011 Stellvertreterin im FSW

2013 wechselte sie innerhalb des FSW und leitet seither den Fachbereich Betreutes Wohnen, der für die Wiener Wohnungslosenhilfe, die Flüchtlingshilfe und das Wohnen für Menschen mit Behinderung zuständig ist. Seit Dezember 2011 ist Anita Bauer stellvertretende Geschäftsführerin des FSW.

Die gebürtige Weinviertlerin freut sich auf die neue Aufgabe: "Der FSW ist sehr gut aufgestellt – ich übernehme eine Erfolgsgeschichte und großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Leidenschaft für die soziale Sicherheit der Wienerinnen und Wiener sorgen. Der FSW ist das Herzstück der Wiener Sozialpolitik und hat bei allen Veränderungen immer die Kundinnen und Kunden und ihre bestmögliche Unterstützung im Fokus – ich bin sicher, diese Erfolgsgeschichte werden wir fortsetzen."

Mit einem Budget von 1,71 Milliarden Euro und rund 1.700 Mitarbeitern organisiert, finanziert und vermittelt der Fonds Soziales Wien soziale Dienstleistungen für rund 130.000 Wienerinnen und Wiener jährlich: Das umfasst Leistungen der Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe sowie Grundversorgung für Flüchtlinge.



(gem)