Anmeldung für Töchtertag startet am Montag

Die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache: Jedem weiblichen Lehrling des Berufes Metalltechniker stehen zehn männliche gegenüber, von den 8.810 Schülern und Schülerinnen der Höheren technischen Lehranstalten (HTL) in Wien sind nur rund 17 Prozent Mädchen, und auch technische Studienrichtungen sind nach wie vor Männerdomänen, nur ein Viertel der Studierenden ist weiblich. Dabei sind die Einstiegsgehälter in technischen, handwerklichen und naturwissenschaftlichen Berufen deutlich höher als in Berufen und Ausbildungen mit traditionell hohen Frauenanteilen. Das zeigt sich an einer weiteren Statistik: Frauen verdienen in Wien im Schnitt um fast 24 Prozent weniger als Männer – das liegt auch an der Berufswahl.

Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Wiener Frauenstadträtin Sandra Frauenberger und der Frauenabteilung der Stadt Wien in Kooperation mit dem Wiener Stadtschulrat und der Wirtschaftskammer Wien. Die Idee stammt aus den USA: In den 1990er-Jahren wurde der jährliche Aktionstag Take Your Daughters to Work-Day erfunden. Ursprünglich durften nur Töchter von MitarbeiterInnen teilnehmen. Heute steht dieser Girls´Day allen Mädchen offen. Die Idee war von Beginn an, Mädchen Einblicke in Arbeitsbereiche zu ermöglichen, in denen bisher nur wenige Frauen arbeiten.

Der Wiener Frauenstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) ist es daher ein Anliegen, Mädchen dazu zu ermutigen, auch frauenuntypische Berufswege zu erwägen: "Rollenklischees schränken unsere Handlungs- und Entfaltungsspielräume schon im Kindesalter ein – dagegen möchte ich ankämpfen. Der Wiener Töchtertag bietet Mädchen die Chance, eine Vielfalt an spannenden Karrieremöglichkeiten in Berufen zu entdecken, an die sie bislang noch nicht gedacht haben."

Wiener Töchtertag für 11- bis 16-Jährige

Ob in einem Coding-Workshop oder beim Anfertigen eines Werkstücks, beim Durchführen chemischer Experimente oder beim Überprüfen eines Autos – wie bereits in den vergangenen Jahren werden Schülerinnen einen praxisnahen Einblick in die unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen erhalten. Eingeladen sind Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren – sie können den Tag entweder im Unternehmen verbringen, in dem ihre Mutter oder ihr Vater arbeitet (oftmals zusammen mit Freundinnen), oder sich selbstständig einen Betrieb auf toechtertag.at aussuchen.

Der Wiener Töchtertag ist für teilnehmende Schülerinnen und Betriebe kostenlos. Die Anmeldung für Mädchen endet am 9. April 2018. Unternehmen können sich noch bis 23. März online zur Teilnahme registrieren.

Die Termine

Start der Mädchenanmeldung: Mo, 12. Februar 2018, 9:00 Uhr

Ende der Mädchenanmeldung: Mo, 9. April 2018, 24:00 Uhr

Töchtertag-Fest: Mi, 25. April 2018

Wiener Töchtertag: Do, 26. April 2018

Anmeldung unter toechtertag.at

(Red)