Anpfiff für den Heurigen-Express auf den Kahlenberg

Ein bisschen rumpelt es beim Start in Nussdorf, dann geht die Premierenfahrt der neuen Saison los. Gemeinsam mit Fußball-Legende Herbert Prohaska geht es im "Vienna Heurigen Express" auf den Kahlenberg. "Das ist eine gute Sache, wenn es schöner wird. Mit dem Auto macht es keinen Spaß", so Prohaska. Ganz in blaugelb präsentiert sich die Bahn, die als "Soletti"-Liliputbahn das Knabbergebäck als offiziellen Partner mit an Bord hat.

(Video: heute.at/Gerda Mackerle)

Romantische Route

"Heute" ist bei der ersten Fahrt der Saison mit an Bord, es geht zuerst auf den Nussberg. Die Fahrt – mit rund 10 km/h – entschleunigt, die Aussicht von oben auf die Stadt ist beeindruckend. Auch am Kahlenberg gibt's eine kurze Verschnaufpause mit Blick über die Stadt. Die Fahrt geht weiter durch malerische Weinberge und an alten Winzerhäusern und prunkvollen Villen vorbei. Stärken können sich die Mitreisenden dann beim Heurigen "Zum Berger" in der Himmelstraße 19. "Wir versuchen, die Tradition hochzuhalten, veranstalten am Wochenende Schrammelmusik und andere Konzerte", so Heurigenwirt Siegfried Doerre.

Herbert Prohaska: "Habe immer gern Soletti mit Liptauer gegessen"

"In Klosterneuburg brauchen wir so etwas auch", wünscht sich Jahrhundertfußballer Herbert "Schneckerl" Prohaska. "Soletti hab ich immer gern gegessen, zum Beispiel mit Liptauer zu einem Match", so Prohaska. Auch Kelly-Geschäftsführer Markus Marek könnte einem Zug "Richtung Baden" etwas abgewinnen. Auch Bezirkschef Adi Tiller (ÖVP) und sein Stellvertreter Daniel Resch sind bei der ersten Fahrt der Saison mit dabei.

Als überdimensionales Knabbergebäck ist Joe Soletti – unter dem Motto "Immer dabei! Der beste Platz für einen Schmatz mit deinem Schatz!" – das könnte dann zum Beispiel der Kahlenberg sein.

Hier dampft der Heurigen-Express ab

Den Heurigen Express gibt’s auf den Kahlenberg und durch die Kellergassen von Strebersdorf und Stammersdorf. Der "Soletti"-Heurigen Express fährt ab sofort (bis 31. Oktober) jeden Freitag, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen. Zwischen 12 und 18 Uhr ist jeweils zur vollen Stunde Abfahrt in Nussdorf. Fahrpreis: 9,90 Euro für Erwachsene, Kinder von 2–14 Jahre zahlen 4,50 Euro. Eine einfache Fahrt gibt’s um 5 Euro. Alle Infos auf www.liliputbahn.com

(gem)