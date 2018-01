Anti-Regierungsdemo legt heute Wien lahm

Am Samstag findet in der Zeit von ca. 12.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr eine Großdemonstration im Bereich der Ringstraße statt. Von 14.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr kommt es deshalb auf den Linien im Bereich des Rings zu Umleitungen und Kurzführungen, wie die Wiener Linien am Freitag bekanntgaben.

Umfrage Was halten Sie von den Demos gegen Türkis/Blau Ärgerlich, aber wir leben in einer Demokratie.

Sollte verboten werden.

Kein Problem, aber können die auch woanders demonstrieren?

Ich bin für die Demos und gegen ÖVP/FPÖ.

Umleitung der Linien 1 und 2

Die Linie 1 wird in Richtung Prater ab der Haltestelle Karlsplatz über die Gleisschleife Karlsplatz - Lothringer Straße - Schwarzenbergplatz - Schubertring - Parkring - Stubenring - Julius-Raab-Platz - Uraniastraße und Radetzkystraße zur Prater Hauptallee fahren.

In Richtung Stefan-Fadinger-Platz wird die Linie 2 ab der Haltestelle Börse über Börsegasse - Schlickplatz - Kolingasse - Peregringasse - Wipplingerstraße - Schottenring - Franz-Josef-Kai - Stubenring - Parkring - Schubertring - Schwarzenbergplatz - Lothringerstraße - Schleife Karlsplatz geführt.

Die Linie 2 fährt in Richtung Friedrich-Engels-Platz ab Stadiongasse über Reichsratsstraße - Dr.-Karl-Renner-Ring - Universitätsring - Schottenring - Franz-Josefs-Kai - Schwedenplatz - Schwedenbrücke und Taborstraße.

In Richtung Dornbach wird sie ab Marienbrücke über Franz-Josefs-Kai - Schottenring - Universitätsring - Dr.-Karl-Renner-Ring - Schmerlingplatz - Reichsratsstraße - Stadiongasse und weiter nach Dornbach fahren.

Auch andere Straßenbahnlinien betroffen

Die Linie D wird in beiden Richtungen über den Franz-Josef-Kai geführt. Die Linie 71 fährt am Samstag nur zwischen Zentralfriedhof 3. Tor und Schwarzenbergplatz, Schubertring. Auch die Linie 5 fährt nur zwischen Josefstädter Straße (U6) und Praterstern und die Vienna Ring Tram steht ab ca. 14.00 Uhr nicht mehr zur Verfügung.

Einschränkungen bei Buslinien

Die Busse der Linie 13A fahren nur zwischen Alserstraße und Siebensterngasse bzw. zwischen Hauptbahnhof und Amerlingstraße, Schadekgasse (U3-Station Neubaugasse). Der 57A verkehrt zwischen Rudolfsheim und Amerlingstraße, Schadekgasse.



