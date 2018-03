Gleich zwei Arbeiter in Wien abgestürzt

Ein Arbeiter (48) wollte am Mittwoch auf einer Baustelle in der Oberen Augartenstraße eine Betonschneidemaschine auf einem etwa drei Meter hohen Mauervorsprung installieren. Plötzlich verlor der Mann auf einer Leiter den Halt und stürzte in die Tiefe. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.



Bei Abbrucharbeiten kam es am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in der Paulusgasse in Wien-Landstraße ebenfalls zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 39-Jähriger befüllte im zweiten Stock eine Scheibtruhe. Als er anschließend rückwärts ging, übersah er den Abgrund und stürzte ca. drei bis vier Meter in die Tiefe.

Der Mann wurde mit einem Rippenbruch, einer ausgekegelten Schulter, Prellungen und einer Rissquetschwunde in ein Krankenhaus gebracht.



(pet)