Arbeiter starb bei 35 Grad auf Kran

Einsatz heute am Mittwoch um 7.15 Uhr auf einer Baustelle am Stock im Weg in Wien-Hietzing: Ein Kranführer aus Ungarn kollabierte auf seinem Arbeitsplatz auf einem 40 Meter hohem Baustellenkran.

Seine Kollegen konnten nichts mehr tun und riefen die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte mit einer Teleskopmastbühne und Höhenrettern in Obersanktveit an.

Die Höhenretter stiegen gemeinsam mit der Seiltechnik-Einsatzgruppe der Berufsrettung Wien zu dem Mann auf. Der

Verstorbene wurde auf eine Rettungswanne gebettet, auf die Straße abgeseilt und von der Berufsrettung Wien übernommen.

Möglicherweise war der Mann bereits am Dienstag nicht mehr vom Kran auf der Baustelle an der Adresse Stock im Weg runtergeklettert.

Die genauen Todesumstände sind Gegenstand von Ermittlungen.

