Floridsdorf 27. August 2018 11:21

Arbeitsunfall: 2 Männer per Helikopter ins Spital

Schwerer Unfall am Montagvormittag in der Ruthnergasse in Wien-Floridsdorf: Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt.