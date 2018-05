Arnie weihte nun seine eigene Bim in Wien ein

Arnold Schwarzenegger bekam nun seine eigene Bim in Wien: Mehrere Garnituren der Linien 1,2 und D wurden mit Arnies Bild beklebt und kurven so durch Wien. Anlass ist der R20-Gipfel, eine internationale Klimaschutzkonferenz die am Dienstag in der Wiener Hofburg über die Bühne ging. Arnie, Gründer der Konferenz, war natürlich auch mit dabei.

Arnie mit Stadträtin Ulli Sima und Wiener-Linien-Chef Steinbauer (Bild: PID) Arnie mit Stadträtin Ulli Sima und Wiener-Linien-Chef Steinbauer (Bild: PID)

Der Terminator und ehemalige Gouverneur von Kalifornien drehte gleich eine Runde mit Öffi-Stadträtin Ulli Sima und Wiener-Linien-Chef Günter Steinbauer in "seiner" Bim. Diese wurde auch von ihm persönlich signiert. "Wien gilt als Hauptstadt des öffentlichen Verkehrs, die Öffis sind ein sichtbares Zeichen für den erfolgreichen Klimaschutz in Wien. Ich freue mich, dass unsere Bemühungen auch international auf Beachtung stoßen und Wien Zentrum der globalen Klimaschutzoffensive geworden ist", so Ulli Sima bei der Fahrt mit Arnold Schwarzenegger.

Beim zweiten R20-Gipfel nahmen rund 120 Redner und mehr als 1.200 Teilnehmer aus über 50 Nationen teil.

(pet)