Killer wartete neben Opfer auf die Polizei

Erneut ein blutiger Mord in Wien: Am Donnerstag fand die Wiener Polizei eine 43-jährige Frau in einer Wohnung am Arthaberplatz (Favoriten) – in einer Blutlache, übersät mit Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörperbereich. Die Wiener Berufsrettung versuchte noch vor Ort, die Rumänin zu reanimieren – allerdings erfolglos.

Umfrage Wird Wien immer brutaler? Ja, es wird immer schlimmer!

Nein, das war schon immer so.

Wien ist nicht brutal, das wird nur aufgebauscht.

Ich bin mir nicht sicher.

Die zwei erwachsenen Töchter der Frau mussten den entsetzlichen Fund machen: Sie verständigten die Polizei – der mutmaßliche Täter, ein 61-jähriger Serbe, attackierte sie nicht.

Verdächtiger wartete

Der mutmaßliche Killer befand sich ebenfalls in der Wohnung, wurde vorläufig als dringend tatverdächtig festgenommen. Er wurde noch nicht einvernommen.

Ermittler konnten vor Ort mehrere Messer sicherstellen. Derzeit wird untersucht, ob sich die Tatwaffe darunter befindet – und ob eventuell mehrere Messer verwendet wurden, sagte Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst gegenüber "Heute".

Zweiter Mord in einer Woche

Die Polizei hatte am Donnerstag bereits bekannt gegeben, dass am Mittwoch die Leiche eines Mannes in einer Wohnunganlage in der Lienfeldergasse im 16. Bezirk entdeckt wurde. Beim Opfer handelt es sich um den gebürtigen Türken Ali R.

Mehr Storys:

Streit mit Frau: Mordopfer ist Wiener Taxler >>>

Nächster Mord-Alarm: Frau in Favoriten erstochen >>>

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(coi/lu)