Atmen wie ein Mops: "Heute" macht den Test

Diesen Donnerstag fand im Café Landtmann eine Pressekonferenz zum Thema "Schluss mit der Qualzucht bei Mops & Co.!" statt.

Thema: das Leiden gezüchteter Tiere, die ihr Leben lang mit schlimmen Schmerzen ausharren müssen, wie Eva Persy (Tierschutzombudsfrau Wien), Martina Pluda (Kampagnenleiterin VIER PFOTEN), Brigid Weinzinger (Vorstand von pro-tier) und Manfred Hochleithner (Präsident der Landesstelle Wien der Tierärztekammer) ausführten. Vor allem Möpse hätten Probleme beim Atmen. Durch die besondere Züchtung der Vierbeiner falle es diesen Tieren schwer, genügend Luft zu bekommen. Aber auch Schäferhunde, die durch ihren abfallenden Rücken kaum laufen können, nannten die Experten.

Mittels Atemmasken verdeutlichten die TierschützerInnen die Atempraxis der Vierbeiner. "Heute"- Praktikantin Marlene war vor Ort und brobierte diese Maske aus: "Durch diese Maske zu atmen, ist beim ersten Atemzug schon sehr beklemmend. Man bekommt nicht genügend Luft und kann nicht einmal richtig durchatmen. Die Vorstellung, dass Möpse ihr Leben lang so atmen müssen, ist schrecklich!" Diese Masken werden eigentlich zum Regulierung der Atmung und zum Trainieren verwendet. Außerdem soll sie ein Training in hoher Höhenlage stimulieren. Laufen diese Hund oder müssen längere Strecken zurücklegen, so "leiden sie unter Atemnot, Erstickungsangst oder erleiden einen Kollaps", sagt Manfred Hochleithner von der Landesstelle Wien der Tierärztekammer.

Vorsicht vor Modetrends

"Tiere verstümmeln und leiden lassen, damit sie einem Modetrend entsprechen, ist unerträglich", so Hochleithner weiter. Durch die gesundheitlichen Probleme der Tiere entstehen zudem Behandlungskosten, die mehrere tausend Euro betragen können.

Laut Martina Pluder, Kampagnenleiterin von den VIER PFOTEN, sind nicht nur Hunde betroffen. Auch Katzen, Fische und Vögel seien Beispiele, die zeigen, wie sehr Tiere gezüchtet werden, um den Menschen zu gefallen.

Forderung nach Qualzucht-Verbot

Die Tierschützer fordern von der Regierung verbindlichere Richtlinien, damit das Qualzucht-Verbot auch im Vollzug umgesetzt werden kann. Außerdem fordern sie ein sofortiges Zuchtverbot für alle Tiere mit Qualzuchtmerkmalen und klare Umsetzungsregelungen vom zuständigen Ministerium.

Der "Heute"- Selbsttest gibt den Experten Recht: Vor einem Hunde-Kauf bzw. Schönheitskorrektur Ihres Haustiers die Entscheidung noch mal überdenken!

