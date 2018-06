Auffahrt bei Brigittenauer Brücke ab Montag gesperrt

Die Sperre tritt am Montag, um Mitternacht, in Kraft und wird bis Freitag, 21. September, 5 Uhr früh, aufrecht sein. Für Pkw-Lenker, die vom Handelskai kommen, ist die Auffahrt von der Brigittenauer Brücke auf die A 22 (Donauufer Autobahn) in Fahrtrichtung Stockerau gesperrt. In dieser Zeit werden die gesamte Auffahrt der Brücke auf die A 22 und der Fahrbahnbelag saniert.

Pkw-Lenker werden über die Floridsdorfer Brücke und die Reichsbrücke umgeleitet. (Bild: ASFINAG) Pkw-Lenker werden über die Floridsdorfer Brücke und die Reichsbrücke umgeleitet. (Bild: ASFINAG)

In der Nacht sind für die Sanierungen der Brigittenauer Brücke auch Spur-Sperren auf der Hauptfahrbahn der A 22 notwendig: ab 20 Uhr eine Fahrspur, ab 22 Uhr im Bedarfsfall eine zweite Fahrspur.

Umleitungen über Floridsdorfer Brücke und Reichsbrücke

Die Umleitungen für die dreizehn Wochen dauernde Sperre führen über die Floridsdorfer Brücke oder über die Reichsbrücke. Die Umleitungs-Schilder sind orange mit der Aufschrift Praha, Brno, Krems.



Bis Mitte 2019 werden die Auf- und Abfahrten zur A 22, die Pfeiler der Brücken sowie die Fußgängerbrücke zwischen der Donauinsel und dem Donaupark instand gesetzt. Die Asfinag investiert acht Millionen Euro in die Sanierung der in den 1980er Jahren errichteten Brigittenauer Brücke.

