Austrofred rockte auf Moped bei Tangente ab

Der Wiener Künstler Oliver Hangl lädt im Rahmen des "Wir sind Wien – Festival der Bezirke 2018" zu einer sechsteiligen Konzertreihe in Wiener Baulücken ein. Am Montag spielte Austro-Rocker Austrofred auf einer Baustelle bei der A23-Abfahrt St. Marx in Wien-Simmering. Der Rockheld düste auf einer blauen Vespa zu seinen Fans und sang dabei den Queen-Hit "We are the Champions" – natürlich in seiner "Austroversion". Hunderte Austrofred-Fans waren begeistert, das Video ist ein Hit.

Im Rahmen des Bezirksfestival gibt es noch mehr Baustellen-Konzerte, und zwar am:

Dienstag, 12. 6., 19:30 Uhr: Musikarbeiterinnenkapelle––

in der Eichenstraße 1 in Wien-Meidling (Linien 6, 18, 62)

(bei Schlechtwetter: Ferdinand-Kral-Saal, Hufelandgasse 2, Wien-Meidling)

Mittwoch, 20. 6., 19:30 Uhr: Clara Luzia

in der Nordwestbahnstraße 8-10/Ecke Kunzgasse, Wien-Brigittenau (Linien 2, 5)

(bei Schlechtwetter: 20., Amtshaus Brigittaplatz 10/ 3.Stock Festsaal)

(pet)