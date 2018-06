Auto überschlägt sich in Floridsdorf

Spektakulärer Unfall auf der Donaufelder Straße, gleich bei der Schloßhofer Straße in Floridsdorf: Am Freitag gegen 15 Uhr fing ein Auto zu schlittern an, geriet aus der Spur – und überschlug sich. Der Pkw landete auf dem Dach, der Lenkerin dürfte der Schreck tief in den Knochen sitzen.

Lenkerin hatte Glück, leicht verletzt

Die 78-jährige Lenkerin des Autos, das "am Kopf" landete, hatte riesiges Glück. "Die Patientin wurde erstversorgt und mit leichten Kopfverletzungen ins Spital gebracht", so Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung.

(red)