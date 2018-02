Autofahrer in brennendem Wrack gefangen – gerettet

Freitagfrüh gegen 5 Uhr wurde die Berufsrettung Wien zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person nach Wien-Liesing alarmiert. "Als die Rettungsteams an der Unfallstelle in der Carlbergergasse ankamen, fanden sie einen brennenden Pkw vor, der in einen Pfeiler gekracht war. Die Sanitäter der Berufsrettung Wien handelten sofort und befreiten den bewusstlosen eingeklemmten Autolenker aus der gefährlichen Lage und brachten ihn in den Rettungstransportwagen", schildert Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung.

Die Berufsfeuerwehr Wien traf wenige Minuten später ein, löschte den Autobrand unter Verwendung einer Löschleitung und der Zumischung von Löschschaum. Der Pkw wurde von der Berufsfeuerwehr Wien von Unfallstelle entfernt und gesichert abgestellt.

Verletzungen im Kopf- und Beinbereich

Auch die Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. "Beide waren etwa 25 Jahre jung und trugen schwere Verletzungen im Kopf- und Beinbereich davon", so Had. Sie wurden notfallmedizinisch von drei Teams der Berufsrettung Wien und einem Team des Grünen Kreuzes versorgt und in Spitäler gebracht.

(ck)