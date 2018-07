Hotel Hilton bei Autounfall in Wien nicht betroffen

"Der tragische Autounfall am Sonntagmorgen in Wien Landstraße mit fünf Verletzten ereignete sich nicht am Areal des Hilton Vienna, sondern vor dem Geschäftsgebäude einer österreichischen Bank mit der Adresse Am Stadtpark 3". Das ließ die Geschäftsführung des Hotels über eine Aussendung klarstellen.

Das Hilton Vienna befindet sich an der Adresse Am Stadtpark 1 hinter dieser vorgelagerten Immobilie. "Mitarbeiter und Gäste des Hotels waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Ebenso war der Hotelbetrieb nicht beeinträchtigt."

Die Wiener Hilton Hotels wünschen den Verletzten baldige Genesung.

Bei dem Unfall war ein Mann mit 1,66 Promille in eine Filiale der Raika-Bank gerast. Die traurige Bilanz: fünf Verletzte. Der Fahrer war am Sonntag um 6 Uhr Früh betrunken in einen Betonpfeiler gefahren. Durch den Aufprall wurde der Motor aus dem Auto gerissen, das Vorderteil des BMW komplett zerstört.

Fahrer und Beifahrer, sowie drei Frauen wurden mit schweren Kopf- und inneren Verletzungen ins Spital gebracht. Ein Alkotest ergab 1,66 Promille. Doch der Lenker meinte, der Beifahrer, und nicht er sei gefahren - jetzt laufen die Ermittlungen.

(red)