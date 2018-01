Baby Elias kam bei Bushaltestelle zur Welt

Diese Geburt war spektakulär: Bei einer Busstation in der Stadionallee (Leopoldstadt) setzten bei Ramira B. am 5. Jänner abends plötzlich starke Wehen ein. Papa Thomas B. reagierte sofort und rief die Wiener Berufsrettung. Nur wenige Minuten später trafen die Sanitäter Patrick G. und Mathias G. ein. Für sie wurde es ein aufregender Nachtdienst.

Als die Sanitäter eintrafen, warteten die beiden werdenden Eltern Ramira und Thomas B. bereits. "Eigentlich wollten wir noch mit dem Auto ins Spital fahren, doch dann hatte meine Frau schon so starke Wehen, dass ich den Notruf 144 wählte!", erzählt der glückliche Vater im Nachhinein.

Mama Ramira B.: "Wir warteten in der Bushaltestelle"

Mama Ramira B. (36) sagt: "Ich musste mich sofort irgendwo hinlegen. Ich spürte, dass bereits Presswehen eingesetzt hatten. Die Bushaltestelle war in unmittelbarer Nähe, deshalb warteten wir dort auf die Sanitäter." Dann ging alles ganz schnell.

Die erfahrenen Geburtshelfer Patrick G. und Mathias G., die in ihrer Sanitäter-Karriere bei der Berufsrettung bereits zehn Geburten begleitet haben, bereiteten sofort alles für die Geburt vor.

Ramira B. (36) wurde behutsam in das Einsatzfahrzeug gebracht. Nur wenige Minuten später – exakt um 21.18 Uhr – war der kleine Elias da – er kam im Rettungswagen zur Welt. Sein vierjähriger Bruder, der mit seiner Oma daheim blieb, verschlief die aufregenden Ereignisse.



Elias erblickte am 05. Jänner um 21.18 Uhr mit 3690 Gramm und 51 Zentimeter das Licht der Welt. Gemeinsam wurden die Eltern mit ihrem Sohn dann in ein Krankenhaus gebracht.

Jetzt freut sich die nun vierköpfige Familie über ein Zusammentreffen mit den Geburtshelfern und bedankte sich nochmals persönlich.

