Baby im SMZ-Ost erstickt: Verdächtiger ist Diplomat

Im Fall jener 37-Jährigen, die im Donauspital ihr Baby erstickt haben soll, werden nun immer düstere Details zu den Hintergründen der erschütternden Familientragödie bekannt.

Wie berichtet, werden gegen den Großvater (Name der Redaktion bekannt) der Kinder nun massive Vorwürfe erhoben. Der Mann soll sich in den Weihnachtsfeiertagen an der Schwester (4) des toten Buben sexuell vergangen haben. Der Ex-Diplomat wurde nach einer Aussage des vier Jahre alten mutmaßlichen Opfers festgenommen. "Er sitzt in Untersuchungshaft", bestätigte Christina Salzborn, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, gegenüber "Heute".

Tragödie im SMZ-Ost

Als seine Schwiegertochter von dem mutmaßlichen Übergriff erfuhr, flüchtete sie mit ihren zwei Kindern ins Donauspital – wo alles ein tragisches Ende nahm. Mit einem Polster soll die Frau in ihrer Verzweiflung ihr acht Monate altes Baby erstickt haben, dann wollte sie sich offenbar umbringen. Spitalsmitarbeiter konnten sie noch in letzter Sekunde auf dem Gelände des SMZ Ost retten. Ihre 4-jährige Tochter überlebte den Vorfall.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut "Heute"-Informationen um einen ehemaligen österreichischen Diplomaten, der in den 1990er Jahren schillernden Jobs im Namen der Republik nachging und mehrmals wegen Fehltritten in die Schlagzeilen geriet.

Davor hatte der Staatsdiener einen hochrangigen Ministeriumsposten inne.

Für die 37-jährige Mutter und den Opa gilt die Unschuldsvermutung.

