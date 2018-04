Dreistes Duo in Wien 09. April 2018 10:40; Akt: 09.04.2018 10:52 Print

Bankomat-Diebe flohen mit der U-Bahn

Die beiden flüchtigen Männer spionierten ihr Opfer an einem Bankomaten in Wien aus. Dann raubten sie es aus und traten die Flucht mit der U-Bahn an.