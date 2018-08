Bankomatkarten-Dieb hob in Wien 3.100 Euro ab

In einem Supermarkt stahl ein Verdächtiger einer Wienerin (76) die Bankomatkarte samt Code. Danach hob der Unbekannte am 17. Mai in einer Bankfiliale in der Frauenstiftgasse (Wien-Floridsdorf) zwischen 11.05 Uhr und 11.09 Uhr viermal Geld vom Konto der Pensionistin ab – in Summe 3.100 Euro!

Der Mann wurde bei der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt, nun wurde ein Fahndungsfoto freigegeben.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Kriminalreferat Wien-Floridsdorf unter der Telefonnummer 0664/8554378 erbeten.

(pet)