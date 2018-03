Bankomatkarten-Diebe flüchtig – Polizei fahndet

Die Tat ereignete sich am 5. Dezember 2017. Die zwei Männer beobachteten das Opfer bei einer Bargeldbehebung in einem Supermarkt am Radetzkyplatz (Leopoldstadt).

1.000 Euro spuckte der Automat aus. (Bild: LPD Wien) 1.000 Euro spuckte der Automat aus. (Bild: LPD Wien)

In einem für sie günstigen Moment stahlen sie unbemerkt die Bankomatkarte. Gleich darauf suchten sie eine Bank auf und tätigten mehrere Behebungen, bis das Limit erreicht war – es entstand ein Schaden von über 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an die Gruppe des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Tempelgasse unter der Telefonnummer 01-31310-63370 oder 63374 erbeten.

(bai)